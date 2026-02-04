Borsa İstanbul rekor kapanışın ardından yine yükseldi

Borsa İstanbul Ocak ayı kazanımlarının ardından Şubat ayında izleyeceği grafik oldukça merak konusu oldu. Bir önceki günü BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 değer kazanarak 13.875,32 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Yeni açılışta yüzde 0,63 artış oranı sağlayarak 13 bin 964 puana ulaştı.

Borsa İstanbul yeni yılın ilk işlem günü 2 Ocak'ta 11 bin 296 puandan açılış yapılmıştı. Geçen 29 gün boyunca yüzde 21 artış göstererek yatırımcısına kazandırdı. Yatırımcı bu yükseliş ivmesiyle beraber Borsa İstanbul 100 endeksine yoğun ilgi göstermişti. Borsa İstanbul küresel borsalar içerisinde de ocak ayında yatırımcısın en çok kazandıran borsalar listesinde olmayı başardı.

Dolar 43,50 liradan , Euro 51,51 liradan işlem görüyor.