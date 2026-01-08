Borsa İstanbul rekor serisine devam ediyor

Borsa İstanbul yükseliş serisini sürdürüyor. Yatırımcıların yüzünü güldüren Borsa İstanbul güne rekor açılışla başladı.

Borsa İstanbul yüzde 0,05 oranında artışla 12 bin 34 puandan güne başladı. Bu puanlar baz alındığında Borsa İstanbul haftalık olarak yüzde 6,81 oranında artış gösterdi.

KİM NE ALIP SATIYOR?

Açılışta en çok alımda bulunan aracı kurumlar arasında Bank of America, Gedik Yatırım ve Garanti Yatırım yer alırken, en çok satanlar arasında Colendi Menkul, İş Yatırım ve Deniz Yatırım yer aldı.

DOLAR VE EURO PİYASALARI

Dolar 43,0587 lira, euro ise 50,4083 liradan işlem görüyor.