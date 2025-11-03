Borsa İstanbul rekora ilerliyor

Borsa İstanbul, beklentilerin altında gelen enflasyon rakamıyla birlikte güçlü yükseliş hareketi gösterdi.

Piyasaların merakla beklediği rakamı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak açıkladı.

Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamına paralel olarak açılış sağlayan primli seyre başladı. BİST gün içinde bankacılık sektörü öncülüğünde gelen alımların etkisiyle 11 bin 152 puana kadar yükseldi. Yüzde 1,5'e yakın primli seyreden Borsa İstanbul'un tarihi rekor seviyesi 26 Ağustos 2025 tarihinde 11 bin 605 puan ile gerçekleşmişti.

