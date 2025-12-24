Borsa İstanbul rekora yakın seyrediyor

Türkiye'de ekonomiye ilişkin verilerin olumlu gelmesi, beklentilerin artması ve 2026 yılında enflasyonun hızlı düşeceğine yönelik kanaatin oluşmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın tedrici olarak faiz indirimlerine gidiyor olması Borsa İstanbul'u güçlendiriyor.

Uzun süre stabil ve düşüş seyrinde olan BİST, yatırımcılarını sevindirecek rekor seviyelere yeniden ulaşmaya yaklaştı.

BIST 100 endeksi, Aralık ayı sonlarında 11 bin 300 puanın üzerinde tutundu ve yılı rekor seviyeden kapatmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında gün içi 11 bin 630 puana yükselen BİST, kapanış rekorunu 11 bin 529 puandan yapmıştı.

BİST NE DURUMDA?

Borsa İstanbul şu sıralar yüzde 0,50 oranında primle 11 bin 350 puan seviyelerinde işlem görüyor. Bankacılık endeksinde yabancı satışları baskıları artırsa da BİST destek seviyelerine düşmemek için güçlü duruş sergiliyor.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Alım tarafında Tera, Ak Yatırım, TEB, QNB, Halk Yatırım, Marbaş, Vakıf Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım bulunuyor.

HANGİ KURUMLAR SATIYOR?

Satışta liderliği Bank of America alırken A1 Capital, İnfo Yatırım, Şeker Yatırım, İş Yatırım, Yatırım Finansman, InvestAZ ve Alnus Yatırım da net satış yapan kurumlar tarafında bulunuyor.