Borsa İstanbul rekordan uzaklaşıyor. Bankalarda sert satış

Borsa İstanbul, hızlı düşüşlere sahne oluyor. Özellikle bankacılık endeksine gelen satışlar düşüşü daha da hızlandırıyor.

Borsa İstanbul güne 11 bin 340 puandan başladı. Açılış sonrasında Borsa İstanbul'u domine eden banka hisselerine sert satışlar geldi. Şu sıralar BİST yüzde 0,68 oranında düşüşle 11 bin 259 puandan işlem geçiyor.

Bankalarda Yapı Kredi yüzde 2, Garanti BBVA yüzde 2, İş Bankası yüzde 1,5, Albaraka yüzde 1,5, TSKB yüzde 1,3 oranında kayba yöneldi.

YABANCILAR TATİL DÖNÜŞÜ SATIŞTA

Dün yabancılar Borsa İstanbul'da Noel tatili nedeniyle işlem yapmamıştı. Bugün yeniden işlem yapmaya başlayan yabancılar satışa geçti. Bank of America 2,2 milyar lira hacimle en büyük satıcı konumunda bulunuyor. A1 Capital, Ziraat Yatırım, Tacirler, QNB, Gedik Yatırım, Yatırım Finansman, Turkish Yatırım ana satıcılar arasında yer alıyor.

EN ÇOK HANGİ HİSSELER ALINIP SATILIYOR?

Alım tarafında Tera Menkul, TEB Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Garanti Yatırım, Bulls Yatırım, Halk Yatırım, Alnus Yatırım, Osmanlı Yatırım ve İş Yatırım ana alıcılar arasında yer alıyor.

En büyük satıcı konumundaki Bank of America, Peker GYO, Sümer Varlık Yönetim, Halkbank, Işıklar Enerji Yatırım Holding, İzmir Fırça hissesi alırken, İş Bankası, Türk Altın, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Astor Enerji hissesi satıyor.

En büyük alıcı konumundaki Tera Menkul ise Peker GYO, Sümer Varlık Yönetim, İzdemir Enerji, Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Teknoloji Holding hissesi alırken, Big Medya Teknoloji, Garanti BBVA, Marmara Holding, Sasa Polyester ve İş Bankası hissesi satıyor.