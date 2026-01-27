Borsa İstanbul rekorların ardından yeni güne başladı

Borsa İstanbul dalgalı küresel piyasalara oranla 2026 yılının başından beri yükseliş oranını koruyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi en son piyasa kapanışını 13 bin 177 puanla yapmıştı. BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0,36 geri çekilme oranıyla 13 bin 225 puanla başladı.

Borsa İstanbul sene başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. 2025 yılında toplam değer kazancı ise yüzde 13 civarındaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımladığı sektörel enflasyon beklentilerine göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20'ye, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08'e yükseldi.

Dolar 43,38 liradan, Euro 51.55 liradan işlem görüyor.