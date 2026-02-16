Borsa İstanbul rekorun ardından yükselişle yeni haftaya başladı
16.02.2026 10:02
Borsa İstanbul endeksi yeni haftaya 14 bin 262 puanla başlangıç yaptı.
Borsa İstanbul güne yüzde 0,62 artış oranı ile 14 bin 262 puandan başladı.
Geçtiğimiz haftayı 14 bin 181 puanla kapatarak haftalık bazda yüzde 4,87 artış sergiledi. 14 bin direnç puanını perşembe günü kıran BIST 100 endeksi yükseliş grafiğini sürdürüyor.
31 Aralık ve 13 Şubat arasında değerlendirme yapılacak olunursa BIST 100 endeksinde yüzde 25 bir yükseliş gözlemlendi.
YENİ DİRENÇ NOKTASI
Analistler yeni kırılan 14 bin rekorunun ardından teknik bakımdan bakıldığında 14 bin 400 ve 14 bin 500 puanlarının yeni direnç noktaları olabileceğini aktardı.
DOLAR VE EURO PİYASALARI
Dolar 43,70 liradan, Euro 51,85 liradan işlem görüyor.