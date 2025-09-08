Borsa İstanbul satıcılı açıldı
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.5 oranında düşüşle 10 bin 568 puandan başladı.
Borsa İstanbul haftaya gerilemeyle başladı. BİST güne yüzde 1.5 oranında düşüşle 10 bin 568 puandan başladı.
Dolar 41.2648 lira, euro 48.4350 lira seviyesinde işlem görüyor.
BORSADA YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
