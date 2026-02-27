Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor

Borsa İstanbul 14 bin puanın altında işlem görmeye devam ediyor. Sınırlı bantta hareket eden BİST haftanın son işlem gününe yüzde 0,08 oranında primle 13 bin 889 puandan başladı.

Açılışta banka hisselerine alım gelse de açılışın hemen ardından satışlar kendini göstermeye başladı.

BİST şu sıralar yüzde 0,30 oranında düşüşle 13 bin 833 puandan işlem görüyor.

ABD ve İran arasındaki olası çatışma ortamı riski nedeniyle BİST'te yatırımcılar temkinli hareket etmeye devam ediyor.