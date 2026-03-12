Borsa İstanbul savaşın seyrinde toparlanmaya devam ediyor

Borsa İstanbul yeni günde piyasa açılışını 13 bin 161 puandan gerçekleştirdi. Bist 100 endeksi bir önceki gün piyasa kapanışını 13 bin 200 puanla yapmıştı.

ÖNCEKİ GÜNÜN ÖZETİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,70 ile ticaret olurken, en fazla düşen yüzde 2,97 ile madencilik oldu.

PARA PİYASALARI

Dolar 44,11 liradan, Euro ise 51,05 liradan işlem görüyor.