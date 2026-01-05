Borsa İstanbul tarihi rekor seviyesinde

Borsa İstanbul uzun süredir yakalayamadığı ivmeyi bugün enflasyon rakamları sonrası yakaladı ve tarihi rekor kırdı.

Güne primli başlayan Borsa İstanbul, mali endeks, sanayi endeksinin pozitif etkisiyle tarihi rekor kırdı. BİST 11 bin 651 puana yükseldi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2025 YILI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Dolar 43,4280, Euro 50,7670 'dan işlem görüyor.