Borsa İstanbul tarihi rekora yaklaşıyor
02.12.2025 12:45
Burak Taşçı
Borsa İstanbul geçtiğimiz Ağustos ayında gördüğü tarihi yüksek seviyesine ulaşmak için çabalıyor. BİST'in tarihi zirvesine yolculuğuna sadece yüzde 3,76'lık yükseliş gerekiyor.
Borsa İstanbul tarihi zirvelere göz kırpmaya başladı. Banka ve sanayi sektörü hisselerindeki primlenmenin etkisiyle rekor seviyelere yaklaşan BİST 11 bin puanın üzerine yerleşti.
Yarın açıklanacak ve tahminlerin altında gelmesi beklenen Kasım ayı enflasyon verisi öncesinde Borsa İstanbul'da alımlar etkili oluyor.
BİST şu sıralar yüzde 0,36 oranında yükselişle 11 bin 158 puandan işlem görüyor.
TARİHİ ZİRVESİ 11 BİN 605 PUANDI
Borsa İstanbul tarihi zirvesini 26 Ağustos 2025 tarihinde 11 bin 605 puanla görmüştü. Güncel BİST değerine göre yüzde 3,76 civarında primlenmeyle birlikte Borsa İstanbul yeniden tarihi yüksek seviyesine ulaşabilir.