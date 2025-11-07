Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor
07.11.2025 10:00
Son Güncelleme: 07.11.2025 11:17
Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 0,09 oranında primle başladı.
Borsa İstanbul pozitif seyrettiği haftanın son işlem gününe yataya yakın pozitif başlangıç yaptı. BİST güne yüzde 0,09 oranında yükselişle 11 bin 82 puandan başladı.
Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklamasıyla birlikte Borsa İstanbul'a bankalar öncülüğünde satışlar gerçekleşti. BİST şu sıralar yüzde 0,60 oranında düşüşle 11 bin 8 puandan işlem görüyor.
Dolar 42,2037 lira, euro 48,7776 lira seviyesinde işlem görüyor.