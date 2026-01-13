Borsa İstanbul yatay açıldı

Günlerdir rekor kapanışı ve yükseliş ivmesini yakalan Borsa İstanbul, üst üste 9 iş gününde yükselişini sürdürdü. Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bir önceki günü rekorla 12 bin 255 puandan kapatan Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,5 oran artışla 12 bin 261 puana ulaştı.

Küresel çaptaki gelişmeler siyasi gelişmeler yatırımcıyı huzursuz etti bu da küresel piyasaların etkilenmesine neden oluyor.

DOLAR EURO KURU

Dolar 43,13 lira, Euro ise 50,33 liradan işlem görüyor.