Borsa İstanbul yatay açıldı
30.01.2026 10:19
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Borsa İstanbul güne yüzde 0,16 oranında düşüşle 13 bin 809 puandan başladı.
Borsa İstanbul dünkü tarihi yükselişin ardından bugün yüzde 0,16 oranında düşüşle 13 bin 809 puandan haftanın son işlem gününe başladı. Banka hisselerinde açılışta satışlar görüldü.
Dolar 43,5022 lirayla tarihi yüksek seviyelere tırmandı.
Açılışta Tera Yatırım, Garanti Yatırım ve Ak Yatırım alıcı olurken, İnfo Yatırım, Deniz Yatırım ve Bank of America satış tarafında yer aldı.