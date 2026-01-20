Borsa İstanbul yatay seyirde açılış yaptı

Küresel piyasalar, İran'daki gelişmelere ilişkin endişelerin azalmasına karşın, Grönland'a dair olumsuz haber akışının etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Borsa İstanbul endeksi bir önceki gün piyasayı 12 bin 748 puan ile rekor kapanış gerçekleştirdi.

Yeni günün Borsa açılışı yüzde 0,10 oranında artışla 12 bin 769 puanla oldu. Borsa İstanbul güne yatay seyir ile başladı.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Dolar 43,27 liradan, Euro liradan işlem görüyor.