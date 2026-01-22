Borsa İstanbul yeni güne yatay seyirde başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantının ardından Türkiye'nin 2026 yılına ilişkin para politikaları belirlenecek. 14.00'da başlayacak olan toplantı da faiz puanının düşürülmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi piyasa kapanışını 12 bin 728 puanla yapmıştı. Borsa İstanbul 2026 yılının başından beri yükseliş ivmesini koruyor. Faiz indirimi beklentisiyle beraber BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0.34 artış oranıyla 12 bin 771 puandan yaptı.

KÜRESEL PİYASALARDA GRÖNLAND ANLAŞMASI

Küresel piyasalarda yaşanan siyasal gelişmelerin etkileri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını açıklaması Amerika Borsalarını yükselişe geçirdi.

Dolar 43,30 lira, Euro 50,70 liradan işlem görüyor.