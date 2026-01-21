Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda yaşanan siyasal gelişmelerin etkileri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik hamleleri piyasalarda dalgalanma ve güvensizliğe neden oluyor. Piyasaların gözü kulağı bugün Davos Zirvesine çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Davos Zirvesi'de konuşma yapması bekleniyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi piyasa kapanışını 12 bin 806 puanla yapmıştı. 2026 yılı başından beri yükseliş ivmesini kaybetmeyen BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,26 artış oranıyla 12 bin 840 puandan yaptı. Borsa bu yıl 12 kez rekor kırdı.

Gün içinde Trump'ın yapacağı konuşmanın küresel piyasalara etkisi olması bekleniyor.

Dolar 43,28 lira, Euro 50,80 liradan işlem görüyor.