Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalarda FED Başkanına açılan soruşturmanın etkisi yaşanırken Borsa İstanbul yeni haftaya olumlu başlangıç yaptı. Cuma günü piyasayı 12 bin 200 puanla kapatan Borsa İstanbul yeni haftanın ilk gününde BİST 100 endeksi 0,54 oranında artışla 12bin 267 puandan başladı.

FED BAŞKANI SORUŞTURMASI

Küresel piyasalarda FED Başkanına açılan soruşturma gündem oldu. Fed binası yenileme projesiyle ilgili verdiği Kongre ifade nedeniyle FED Başkanı Powell'a soruşturma açıldı. Powell bu soruşturmayı merkez bankasına faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir "bahane" olarak değerlendirdi.

DOLAR EURO KURU

Dolar 43,13 lira, Euro ise 50,37 liradan işlem görüyor.