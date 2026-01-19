Borsa İstanbul yeni haftayı yükselişle karşıladı

Borsa İstanbul dalgalı küresel piyasalara oranla 2026 yılının başından beri yükseliş oranını koruyor. Borsa İstanbul 100 endeksi en son piyasa kapanışını 12 bin 668 puanla yapmıştı. BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0,56 artış oranıyla 12 bin 668 puanla başladı.

Dünya Ekonomik Forumu bugün Davos'ta toplanıyor. Davos zirvesinin ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılması bekleniyor. Trump'ın yapacağı açıklamaların seyri küresel piyasaları da etkilemesi bekleniyor.

Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası toplantısının sonucu olarak faiz indiriminin gelmesi piyasalarda değerlendiriliyor. Yatırımcı cuma günü Türkiye'nin kredi notunun açıklanmasını bekliyor. Açıklanacak olan kredi notu yatırımcının Türkiye piyasalarına olan güvenini etkileyebilir.

Dolar 43,27 lira, Euro 50,35 liradan işlem görüyor.