Borsa İstanbul yeni yıla yükselişle başladı

Yeni yılın ilk piyasa açılışında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,31 oranında yükselişle 11 bin 296 puanla başladı.

Garanti Yatırım, Bank of America ve Osmanlı Menkul alımda, İnfo Yatırım, Yatırım Finansman ve İş Yatırım satıcı konumunda bulundu.

Dolar 43,0294 lira, Euro ise 50,5747 lira seviyesinden işlem görüyor.

BİST GEÇEN YIL YÜZDE 14,2 KAZANDIRMIŞTI

Borsa İstanbul'da endeks bazında bakıldığında 2025 yılına 9 bin 858 puandan başladı. Yılı 11 bin 261 puandan tamamladı. Böylece BİST endeks bazında yıllık yüzde 14,2 oranında getiri sağladı ve enflasyonun çok altında kalarak yatırımcısını enflasyona karşı ezdirdi. Borsa İstanbul'da endeks dışında hisse bazlı incelemeler yapılması daha doğru sonuçlar verecektir. Bu nedenle aldığınız hissenin aracı kurum sayfasından yıllık ya da aldığınızdan bu yana olan getirisini daha ne görebilirsiniz.