Borsa İstanbul yıla yükselişle veda etmek istiyor

Borsa İstanbul yılı pozitif seviyede kapatmak için çabalıyor. Yıla 9 bin 858 puandan başlayan BİST bugün yüzde 0,26 oranında primle 11 bin 249 puandan başladı. Yılbaşından bu yana yükseliş oranı yüzde 14'ü aştı. Enflasyonun yüzde 31 civarında seyrettiği göz önüne alındığında Borsa İstanbul'daki yükseliş enflasyonun altında kaldı ve yatırımcılarını sevindirmedi.

Açılışta İş Yatırım, Tera Menkul ve Tacirler Menkul alıcı olurken, Bulls Yatırım, İnfo Yatırım ve Yatırım Finansman satıcı konumunda bulundu.

Dolar 42,9644 lira, Euro ise 50,5291 lira seviyesinden işlem görüyor.