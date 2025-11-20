Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı
20.11.2025 10:09
Son Güncelleme: 20.11.2025 10:21
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Borsa İstanbul 11 bin puan seviyesinin kıyısında işlem görüyor. BİST güne yüzde 0,51 oranında yükselişle 10 bin 959 puandan başladı.
Açılışın ardından bankacılık sektörü hisselerine gelen alımların etkisiyle BİST 11 bin puanı aştı. BİST şu sıralar yüzde 1,16 oranında primle 11 bin 29 puandan işlem görüyor.
Dolar 42,3668 liradan alıcı buluyor.