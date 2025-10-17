Borsa İstanbul 10 bin puan sınırında

Borsa İstanbul'da sert satış dalgası görülmeye başlandı. Tarihi yüksek seviyeleri gördükten sonra gerileme gösteren BİST 100 endeksi 10 bin puan sınırına yaklaştı.



Bankacılık ve sanayi endeksi liderliğinde düşüş yaşanırken BİST'te kayıplar yüzde 3'e yaklaştı.



BİST şu sıralar yüzde 2.90 oranında düşüşle 10 bin 69 puandan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 10 bin 55 puan, en yüksek de 10 bin 344 puan seviyesi görülmüştü.