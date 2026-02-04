Borsa İstanbul'a benziyor. Güney Kore borsası yine yükselişte

Borsa İstanbul'a benzer hareketlerde bulunan Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,8 artışla 5 bin 330 civarına yükselerek rekor seviyelere yakın kazançlarını sürdürdü.

Bu yükselişte, devam eden alım fırsatları ve sektör rotasyonu piyasa duyarlılığını destekledi.

Yatırımcılar, sert satış ve toparlanmanın ardından seçici olarak pozisyonlarını artırdılar ve endeksin rekor seviyede kapanmasının ardından devam eden alım ilgisi güveni pekiştirdi.

Otomotiv, batarya ve endüstriyel şirketlerdeki güçlü performans, küresel teknoloji hisseleri üzerindeki yapay zeka kaynaklı baskı endişeleri arasında yarı iletken ve internet hisselerindeki zayıflığı dengelemeye yardımcı oldu.

Hyundai Motor (yüzde 2,8), LG Energy Solution (yüzde 2,3), SK Square (yüzde 2,9) ve Doosan Energy (yüzde 4,3) yükselirken, Samsung Electronics ve SK Hynix yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

Daha dengeli sektör performansı, geniş çaplı bir riskten kaçınma hareketinden ziyade sektör rotasyonuna işaret ederek endeksin 5 bin 300 seviyesinin üzerinde kalmasını sağladı. Yatırımcılar, önceki seansta yoğun kurumsal ve yabancı alımların ardından yerel piyasalardaki ivmeye odaklanmaya devam etti.