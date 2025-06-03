Borsa İstanbul'a enflasyon dopingi

Türkiye'de hemen herkesi ilgilendiren enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon mayısta aylık yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 olarak gerçekleşti.



Beklentiler yüzde 2 civarında gerçekleşmesi yönündeydi.



Beklentilerin altında kalan enflasyon verisiyle birlikte Borsa İstanbul'da coşku arttı.



BİST yüzde 2.5'in üzerinde prim kaydetti ve 9259 puana kadar yükseldi.

NEDEN YÜKSELDİ?

BİST'in yükselmesine neden olan ana durum, düşük gelen mayıs ayı enflasyonunun Merkez Bankası'nın faizi düşürmek için elini güçlendirmesi oldu. Bu da borsaya olan ilgiyi artırdı.



Bankacılık endeksi hisseleri yükselişin ana destekçisi oldu ve bankacılık endeksi yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.



BİST 29 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyelerini görmüş oldu.