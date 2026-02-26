Borsa İstanbul'a müzakere dopingi, bankalarla yükseliş geldi

Küresel piyasalar pozitif seyrederken Borsa İstanbul, ABD-İran arasında olası bir savaşın beklentisiyle satıcılı seyir izlemişti. BİST bugün satıcılı seyirden çıktı. Müzakerelerden anlaşma çıkması ve savaş ihtimalinin ortadan kalkacağına dair beklentilerin alımlarda etkili olduğu öne sürülüyor.

Özellikle banka hisselerine gelen alımlarla birlikte bankacılık endeksi yüzde 1,5'i aştı. Bazı banka hisseleri tarihi yüksek seviyelerini aşarak yeni rekorlara imza attı. Yapı Kredi yüzde 2 civarında yükselişle yeni tarihi zirvesi olan 44,30 liraya kadar yükseldi.

BİST şu sıralar yüzde 0,14 oranında primle 13 bin 829 liradan işlem görüyor.

EN ÇOK ALIM VE SATIMI KİMLER YAPIYOR?

Altım tarafında Tera Yatırım, İş Yatırım, Ak Yatırım, Gedik Yatırım, Pusula Menkul, Deniz Yatırım yer alırken satış tarafında Bank of America, A1 Capital, Yatırım Finansman, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım yer alıyor.