Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasalara ilişkin önemli bir adım attı.

Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Hisse senetlerinin açığa satışı, yatırımcıların hisse senetlerinin düşeceğini öngördükleri bir uygulama. Açığa satış yapan yatırımcı, hisse senetlerini ödünç alır ve fiyatın düşeceği beklentisiyle satar.

Bu gerçekleşirse, açığa satış yapan yatırımcı hisse senetlerini yeni piyasa fiyatından geri satın alır, ödünç verene iade eder ve değer farkını kâr olarak alır.