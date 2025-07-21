Borsa İstanbul'da faiz ve not yükselişi

Borsa İstanbul'da yatırımcılar bu haftaki verilere dayalı olarak pozisyon almaya devam ediyor. Merkez Bankası'ndan 350 baz puana kadar faiz indirimi, kredi derecelendirme kuruluşlarının Cuma günü not artırımına gitme ve pozitif görüş bildirmesi beklentisi borsaya alım getiriyor.



BİST şu sıralar yüzde 2'ye yakın primle 10 bin 562 puan seviyesinde işlem görüyor.