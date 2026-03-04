Borsa İstanbul'da geri çekilme devam ediyor

Borsa İstanbul dünyadaki çoğu ülkenin piyasaları gibi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yükselen gerilimlerden etkilendi.

Borsa İstanbul yeni güne piyasa açılışını yüzde 0,12 azalış oranıyla 12 bin 916 puandan yaptı.

ORTADOĞU GERİLİMLERİNİN ETKİSİ

Borsa İstanbul 27 Şubat Cuma günü 13 bin 945 puan ile 14 bin sınırına yaklaşmıştı. Saldırıların başlamasının ardından piyasanın açıldığı ilk gün sert bir düşüş yaşayarak 12 bin 933 puana kadar geri çekilme eylemi gösterdi.

BORSA'DA ÖNCEKİ GÜN ÖZETİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, artış göstermesiyle Türkiye piyasaları hareketlendi. Borsa İstanbul'da dün Bankacılık endeksi yüzde 5,51, holding endeksi yüzde 2,55 değer kaybı yaşandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,20 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 7,39 ile madencilik oldu.

DOLAR EURO PİYASALARI

Dolar 43,98 liradan, Euro ise 51,11 liradan işlem görüyor.