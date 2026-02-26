Borsa İstanbul'da geri çekilme trendi devam ediyor

Borsa İstanbul rekorların ardından aşağı yönlü grafiğini ortaya koydu. Bist 100 endeksi 13 bin 810 puanla dün piyasayı kapattı. Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,21 geri çekilme ile 13 bin 780 puanla başladı.

Borsa İstanbul'da dün piyasanın kapanmasına çok az süre kaldığında kayıpların yüzde 2'yi aşması ve 14 bin puanın altına sarkıp teknik satışlara sahne olması nedeniyle BİST yönetimi açığa satışlarda yukarı adım kuralını getirdi.

YUKARI ADIM KURALI NE DEMEK?

Açığa satışta yukarı adım kuralı, “Uptick Kuralı” olarak da biliniyor. Bu kural, açığa satışların bir önceki işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılmasını gerektiriyor. Kuralın küresel piyasalarda bazı istisnaları bulunsa da, genellikle regülatör kurumlar tarafından farklı oranlarla uygulamaya alınıyor.

ŞUBAT AYINDA BORSA ÖZETİ

Borsa İstanbul Ocak ayında kazandırdığı rekor oranın ardından Şubat ayında kaybettirdi. Şubat ayında sektör performanslarına bakıldığında borsa yüzde 0,21, holdingler yüzde 8,10, sigorta sektörü ise yüzde 4,75 oranında kaybettirdi. Pozitif seyir izleyen sektörler ise iletişim ve banka sektörleri oldu. İletişim sektörü yüzde 4,18 getiri sağlarken banka sektörü de 1,68 oranında pozitif seyir kaydetti.

DOLAR VE EURO PİYASALARI

Dolar 43,88 liradan , Euro ise 51,96 liradan işlem görüyor.