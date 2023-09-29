Borsa İstanbul’da gong DMR Unlu Mamuller için çaldı

DMR Unlu Mamuller’in gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz, DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu ve DMR Unlu Mamullerin yöneticileriyle birlikte şirketin halka arz aracılığını yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Halka arzı, yatırımcılardan gelen 6,88 kat talep ve 768 milyon TL büyüklükte yoğun bir ilgiyle tamamlanan DMR Unlu Mamuller için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. DMR Unlu Mamuller, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Halka arz aracılığını A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yürüttüğü DMR Unlu Mamuller hisseleri, Borsa İstanbul’da ‘DMRGD’ sembolüyle işlem görüyor.
Borsa İstanbul’da düzenlenen DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz, DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, şirketin yatırımcılarından Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, Re-Pie Yönetim Kurulu Üyesi Caner Bingöl, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, DMR Unlu Mamuller’in halka arz aracılığını yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.
DMR Unlu Mamuller, halka arzı sürecinde yurt içinden kurumsal 187, yurt dışından kurumsal 10, çalışanlardan oluşan yatırımcılar ile 205 olmak üzere toplamda 3 milyona yakın yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.
ABDULLAH KAVUKCU: 3 MİLYONA YAKIN YATIRIMCIYA ULAŞTIK
Halka arz sürecini yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlayan Simit Sarayı’nın iştiraki ve üretim tesisi olan DMR Unlu Mamuller’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu törende şunları söyledi:
“Kurulduğu günden bu yana dondurulmuş unlu mamuller pazarında faaliyetlerini genişleten bir şirket olarak, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok ülkeye ve noktaya ürünlerimizle ulaşıyoruz. ABD, Danimarka, İsrail ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye donuk ürünler ihracatı gerçekleştiriyoruz. Uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uygun şekilde, seçkin, alanında uzman ve güvenilir tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Faaliyetlerimizi; teknolojik gelişmeleri takip ederek, kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi değerlere odaklanarak helal yönetim şartlarına uygun, şeffaf, paylaşımcı ve çözüm odaklı sürdürüyoruz.”
Şirketin hedeflerine değinen ve büyüme mesajı veren Kavukcu sözlerine şöyle devam etti;
“Sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı artırmak için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya odaklandık. Halka arz sürecini de yatırımcılarımızın yoğun ilgisiyle tamamladık. Halka arz edilen miktarın, yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde 5,67 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 12 katı talep topladık. Bu, talep ettiğimizin 7 katı. Bireysel ve kurumsal olmak üzere 2 milyon 974 bin 287 yeni ortağımızın desteğiyle de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hem ülkemiz hem de çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün burada ilk adımını attığımız bu güzel yolculuk herkes için hayırlı olsun.”
TUNCAY ERSÖZ: GIDA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKETLERİNDEN
Törende konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz de “DMR Unlu Mamuller, sahip olduğu üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesiyle gıda sektörünün önemli şirketlerindendir. Ana ortağı Simit Sarayı, ilham veren bir girişimcilik yolculuğunun ardından adını dünyaya duyurmuş, başarılı bir marka haline gelmiştir. Bugün, DMR Unlu Mamuller borsamızda işlem görmeye başlamasıyla, marka değerini daha da artıracaktır. Yurt içinde ve yurt dışında genişleyen bir müşteri ağına sahip olan şirketin, sermaye piyasamızdan temin ettiği finansman ve yeni ortaklarından aldığı güç, bu büyümesinde önemli bir destek olacaktır. DMR Unlu Mamuller, 768 milyon TL tutarındaki halka arz büyüklüğüyle ve yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak, başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, şirketin ve aracı kurumun tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. DMR Unlu Mamuller’e Borsa İstanbul ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
MEHMET ALİ ERGİN: HIZLI BÜYÜYECEĞİNE İNANIYORUZ
Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin ise şöyle konuştu:
“Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden Re-Pie olarak, 2021 yılında DMR Unlu Mamuller’e iştirak ettiğimiz Pre-IPO perakende girişim sermayesi fonunun içerisinde; yatırımcı olarak Bulls GSYO, Azimut, Qinvest, QNB ve Fiba Portföy’ün yönettikleri emeklilik fonlarıyla dolaylı olarak 710 bin kişinin yatırımı bulunuyor. Girişim sermayesi ekosisteminde yatırımcılarımıza sunmaya çalıştığımız varlık çeşitlememiz çerçevesinde; özel sermaye anlamında yatırım yaptığımız ve gerek ihracat potansiyeliyle gerek marka bilinirliği gerekse üretim kalitesine güvendiğimiz DMR Unlu Mamuller’in halka arzında elde ettiğimiz yeni sermaye akışında şirketin daha hızlı bir büyüme ivmesine olan inancımız tam. Bu aynı zamanda şirketin geleceğine olan inancımızın da bir göstergesi niteliğinde. DMR Unlu Mamuller’in yüksek üretim kapasitesi, marka değeri ve kalitesiyle Türk damak tadını ve lezzetlerini tüm dünyaya tattıracak bir şirket olarak ülkemize, borsaya ve yatırımcılara da hayırlı olmasını diliyorum.”
SERKAN ESENPAK: EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ise Türkiye ekonomisinin sermaye piyasaları yoluyla gelişeceğini söyledi.
Bu bağlamda halka arzların çok önemli olduğunu vurgulayan Esenpak, DMR Unlu Mamüllerin Borsa İstanbul’da işlem görmesine A1 Capital’in aracılık etmesinden son derece mutlu olduğunu belitti.
KEMAL AKKAYA: YENİLİKÇİ VE VİZYONER ŞİRKET
DMR Unlu Mamuller’in yatırımcılarından Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da “Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak, yatırım yapacağımız şirketlerde, ortakların yenilikçi ve vizyoner olmalarını önemserken; şirketin uluslararası başarı potansiyelini dikkate alıyoruz. Re-Pie Portföy Yönetimi’nin kurucusu olduğu bir perakende girişim sermayesi fonu aracılığı ile yatırım yaptığımız DMR Unlu Mamuller’e yatırım kararı alırken de ülke ekonomisine istihdam, üretim ve ihracat yönüyle katkısını da göz önünde bulundurduk. DMR Unlu Mamulleri’nin talep toplamada sağladığı başarı için kendilerini tebrik ediyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasını umuyor, başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.
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