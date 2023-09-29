Borsa İstanbul’da gong DMR Unlu Mamuller için çaldı

DMR Unlu Mamuller’in gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz, DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu ve DMR Unlu Mamullerin yöneticileriyle birlikte şirketin halka arz aracılığını yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.



Halka arzı, yatırımcılardan gelen 6,88 kat talep ve 768 milyon TL büyüklükte yoğun bir ilgiyle tamamlanan DMR Unlu Mamuller için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. DMR Unlu Mamuller, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Halka arz aracılığını A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yürüttüğü DMR Unlu Mamuller hisseleri, Borsa İstanbul’da ‘DMRGD’ sembolüyle işlem görüyor.



Borsa İstanbul’da düzenlenen DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif Tuncay Ersöz, DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, şirketin yatırımcılarından Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, Re-Pie Yönetim Kurulu Üyesi Caner Bingöl, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, DMR Unlu Mamuller’in halka arz aracılığını yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

DMR Unlu Mamuller, halka arzı sürecinde yurt içinden kurumsal 187, yurt dışından kurumsal 10, çalışanlardan oluşan yatırımcılar ile 205 olmak üzere toplamda 3 milyona yakın yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.



ABDULLAH KAVUKCU: 3 MİLYONA YAKIN YATIRIMCIYA ULAŞTIK

Halka arz sürecini yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlayan Simit Sarayı’nın iştiraki ve üretim tesisi olan DMR Unlu Mamuller’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu törende şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bu yana dondurulmuş unlu mamuller pazarında faaliyetlerini genişleten bir şirket olarak, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok ülkeye ve noktaya ürünlerimizle ulaşıyoruz. ABD, Danimarka, İsrail ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye donuk ürünler ihracatı gerçekleştiriyoruz. Uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uygun şekilde, seçkin, alanında uzman ve güvenilir tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Faaliyetlerimizi; teknolojik gelişmeleri takip ederek, kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi değerlere odaklanarak helal yönetim şartlarına uygun, şeffaf, paylaşımcı ve çözüm odaklı sürdürüyoruz.”

