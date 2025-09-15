Borsa İstanbul'da güçlü yükseliş

Piyasaların merakla beklediği davada ara karar alındı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultay davası duruşmasında karar çıkmadı. Duruşma ertelendi. Dava 24 Ekim 2025 tarihinde yeniden karar görüşmesi için toplanacak.



Bu gelişmenin etkisiyle Borsa İstanbul yüzde 3'ün üzerinde primle 10 bn 751 puana kadar yükseldi.



Dolar 41.3370 lira, euro ise 48.5632 liradan işlem görüyor.