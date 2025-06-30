Borsa İstanbul'da kurultay yükselişi

CHP'nin Kurultay Davası'nın ertelenmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da yükseliş hız kazandı.

Borsa İstanbul'da kurultay yükselişi

'nin kuraltayının iptaline ilişkin dava 8 Eylül 2025 tarihine ertelendi. Piyasalar tarafından yakından takip edilen davada erteleme kararının gelmesiyle birlikte 'daki prim yüzde 3'ü aştı ve 12 Haziran'dan bu yana ilk kez 9 bin 600 puanın üzerine çıktı.

Yükselişi destekleyen unsur ise bankacılık endeksinden geldi ve yüzde 6'ya yakın primle seyrediyor.

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