Borsa İstanbul'da kurultay yükselişi

CHP'nin kuraltayının iptaline ilişkin dava 8 Eylül 2025 tarihine ertelendi. Piyasalar tarafından yakından takip edilen davada erteleme kararının gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul'daki prim yüzde 3'ü aştı ve 12 Haziran'dan bu yana ilk kez 9 bin 600 puanın üzerine çıktı.



Yükselişi destekleyen unsur ise bankacılık endeksinden geldi ve yüzde 6'ya yakın primle seyrediyor.