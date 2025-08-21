Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

Yatırımcılar Borsa İstanbul'a odaklandı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar yükselen Borsa İstanbul bugün yüzde 1.5'e varan primle 11 bin 301 puana çıktı ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Böylece 13 aylık süreç sonrasında rekor kırılmış oldu.

Yükselişe bankacılık endeksi liderlik etti.

UZUN SÜRE DALGALI SEYRETMİŞTİ

Borsa İstanbul 13 ay süren durgunluktan nihayet çıktı. Uzun süredir borsa yatırımcısı kazanç göremezken, mevduat faizlerindeki yükseklik borsaya yatırımın kaymasına fırsat vermiyordu.

Merkez Bankası'nın faizleri tedrici olarak düşürmeye başlaması beklentisinin artması Türk Lirası mevduata olan ilgiyi azaltıp paranın diğer yatırım araçlarına kayması olasılığını artırıyor.

Daha önceden harekete geçen borsa yatırımcıları uzun süredir durgun seyreden Borsa İstanbul'da pozisyon almaya başladı ve yükseliş destekleniyor.

8566 PUANA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

BİST 5 Kasım 2025 tarihinde son bir yılın en düşük seviyesi olan 8566 puanı görmüş, bu seviyenin üstüne çıkarak hafif primler yapmıştı.

FONLARA DA GİRİŞ ARTIYOR

Yatırım fonlarına da girişler her geçen gün artıyor. Profesyonel yatırım uzmanlarının oluşturduğu fonlar kazanç sağlıyor. Birçok kişi hisse yatırımı yerine fon yatırımı yapıyor.