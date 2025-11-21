Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı

Borsa İstanbul banka hisseleri öncülüğünde 11 bin puanın altına hızlı sarkma gösterdi ve satıcılı seyir devam ediyor. BİST şu sıralar yüzde 1,10 oranında düşüşle 10 bin 850 puan seviyelerinde işlem görüyor.

Banka hisselerine yüzde 2 civarında satışlar geldi ve bankacılık endeksi de yüzde 1,5'i aşkın düşüşlerle karşılaştı.

ABD borsalarındaki sert düşüşün etkilerinin yansıması, Rusya-Ukrayna savaşının biteceğine dair beklentiler nedeniyle Avrupa'da savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin gerilemesi gibi etkenler ve dün güçlü yükselen BİST'te kar realizasyonlarının yaşanması düşüş getirdi. Borsa İstanbul hafta başından itibaren her gün yeşil mum yakmış ve pozitif seyretmişti.