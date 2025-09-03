Borsa İstanbul'da sert düşüş
CHP İstanbul il kongresinin iptal edilmesi kararı borsada sert düşüşe neden oldu. BİST100 endeksi yüzde 6'ya yakın kayıp yaşadı.
Borsada yaşanan ilk düşüşün ardından değer kaybı hafifledi.
BİST100 endeksi kapanışta eksi yüzde 3,62 düşüşle 10.877 puan seviyesinde yer aldı.
Sektör endekslerinde en fazla gerileme bankacılıkta kaydedildi.
Bankacılık endeksinde düşüş bir ara yüzde 7'nin üzerine çıktı.
Dolar kurunda ise bir hareketlilik yaşanmadı.
Dolar kuru günü kısmi değişimle 41 lira 13 kuruştan tamamladı.
