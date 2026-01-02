Borsa İstanbul'da takas testleri başlıyor

ABD borsalarında uygulanan, Avrupa, İsviçre ve İngiltere'de geçiş çalışmaları yapılan T+1 sistemine ilişkin Borsa İstanbul testlere başlıyor.

T+1 sürecine geçiş çalışmalarının tümünün 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Grubu, uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli test ortamlarını faaliyete geçirecek.

Böylece tüm üyelerin aktif katılım göstermesi beklenirken, olası teknik uyumsuzlukların veya aksaklıkların erken aşamada tespit edilmesi sağlanacak.