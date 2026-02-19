Banka hisseleri düştü, BİST rekordan döndü

Borsa İstanbul güne yüzde 0,56 oranında pozitif başlangıçla 14 bin 340 puandan başlasa da banka hisselerine gelen sert satışların etkisiyle endeks kısa sürede negatif tarafa geçti. İran'la savaşma ihtimali bulunan ABD'nin borsaları pozitif seyrederken Türkiye piyasalarının negatif etkilenmesi yatırımcıları tedirgin etti.

BANKALAR BORSAYI AŞAĞI ÇEKTİ

Tarihi yüksek seviyelerinden gerileyen BİST'te en çok satış hızlı yükselen banka hisselerine geldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,5 civarında kayba yöneldi. Yapı Kredi'nin liderlik ettiği düşüş trendine İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası da eşlik etti.

BİST şu sıralar yüzde 0,20 oranında düşüşle 14 bin 231 puandan işlem görüyor.