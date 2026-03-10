Borsa İstanbul'da yükseliş hakim

Borsa İstanbul, küresel piyasalar gibi savaşın etkisinde şekillenmeye devam ediyor. Trump'ın savaşın sonuna gelindiğine dair verdiği mesajlar borsaya olumlu yansıyor.

Borsa İstanbul yeni günde piyasa açılışını yüzde 1,96 yükselişle 12 bin 950 puandan açtı.

ÖNCEKİ GÜNÜN ÖZETİ

Bir önceki gün piyasa kapanışı 12 bin 702 puandan yaptı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 1,64 ile ticaret, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,89 ile spor oldu.

PARA PİYASALARI

Dolar 44,06 liradan, Euro 51,29 liradan işlem görüyor.