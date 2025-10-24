Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı
Borsa İstanbul güne yüzde 0.86 oranında yükselişle 10 bin 699 puandan başladı. CHP'nin kurultay davasının reddedilmesiyle birlikte BİST hızla yükseldi.
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 0,86 oranında yükselişle 10 bin 699 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlar ve CHP'nin kurultay davasına ilişkin red kararı alımları artırdı. BİST yüzde 5 oranında yükselişle 11 bin 123 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yükselişe destek verdi.
Dolar 41.9866 lira, euro 48,7966 liradan işlem görüyor.
- Etiketler :
- Hisse Senetleri
- Borsa İstanbul
- Piyasalar