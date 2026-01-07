Borsa İstanbul'dan rekor açılış

Borsa İstanbul, yatırımcıların hasret kaldığı yükseliş serisini sürdürüyor. Uzun süredir yükseliş görmeyen BİST, rekorlarla yatırımcıların iştahını artırıyor.

Bazı hisseler yaklaşık 2 yıl önceki seviyelerinden işlem görse de hisse bazlı olarak incelendiğinde bazı hisselerde hızlı yükselişler yaşanıyor.

BİST güne yüzde 0,40 oranında yükselişle 12 bin 71 puandan başladı.

Dolar 43,0567 lira, Euro ise 50,4024 liradan işlem görüyor.