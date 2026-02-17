Borsa İstanbul'dan rekorun ardından şaşırtan açılış

17.02.2026 10:21

Borsa İstanbul'dan rekorun ardından şaşırtan açılış
Anadolu Ajansı

Borsa rekor kapanışın ardından yeni güne başladı.

NTV - Haber Merkezi

Borsa İstanbul güne yüzde 0,18 gerilemeyle 14 bin 314 puanda başladı.

Borsa İstanbul 100 endeksi dün kapanışını rekor seviyeden yaptı. 14 bin 339 puana ulaşan BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,18 gerilemeyle 14 bin 314  puanda başladı.  

 

Dünkü işlemlerde 81 hisse senedi değer kazandı. 

 

Borsada haftalık artış yüzde 6'yı da geçti. Sektörel puanlara bakıldığında değişime en büyük etken faiz ve enflasyon kararları oldu. 

 

YENİ DİRENÇ NOKTASI

 

Analistler yeni kırılan 14 bin rekorunun ardından teknik bakımdan bakıldığında 14 bin 400 ve 14 bin 500 puanlarının yeni direnç noktaları olabileceğini aktardı.

 

DOLAR VE EURO PİYASALARI 

 

 Dolar 43,71 liradan, Euro 51,80 liradan işlem görüyor.  

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram