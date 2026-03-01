Borsa İstanbul'un kapatılması konusundaki iddialara açıklama geldi
01.03.2026 15:59
Son Güncelleme: 01.03.2026 16:31
Borsa İstanbul'un yarın sabah açılış yapmayacağına dair sosyal medya paylaşımlarına açıklama yapıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Müdürlüğü Borsa İstanbul'un jeopolitik gerginliklerden dolayı kapatılacağı iddialarına dair açıklama yaptı.
İran ve İsrail'in arasında gerçekleşen askeri çatışmanın ardından piyasaların yeni haftaya açılışı merak konusu oldu. Borsa İstanbul'un yarın yapılacak piyasa açılışı hakkında sosyal medyada paylaşımlar dolaşmaya başladı.
Paylaşımlarda "Borsa İstanbul yönetiminin yarın sabah bir toplantıyla borsanın kapanmasını değerlendireceği haberleri var. Daha önce benzer olaylarda borsa kapatılmamıştı. Kapatmanın long pozisyon taşıyanlar açısından artıları kadar, hatta ondan çok eksileri var. Her şeyden önce paniği daha da artırabilir." ifadeleri yer aldı.
Dezenformasyonla Mücadele Müdürlüğü Borsa İstanbul hakkında açıklama yaptı.
Dezenformasyonla Mücadele Müdürülüğü (DMM) konuya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada Bazı sosyal medya hesaplarında, “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar” dolaşıma sokulmaktadır.
Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.
Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bu açıklamayı, sosyal medya hesabından yeniden yayınlayarak “Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.