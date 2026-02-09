Borsa İstanbul'un yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul geçen hafta 14 bin puan sınırına yaklaşmıştı ancak bir türlü 14 bin puan aşılamadı. Günlük olarak bakıldığında genel hatlarıyla yükseliş göstersede BIST 100 endeksi geçen haftayı dalgalı bir grafikle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftanın ilk gününü 13 bin 764 puanla sürdürüyor

Yıla 11 bin 296 puandan başlayan BİST, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında kazandırdı.

Dolar 43,60 lira, Euro 51,62 liradan işlem görüyor.