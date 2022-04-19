Borsa kapanış rekorunu tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.533,33 puana, kapanış rekorunu da 2.519,24 puana taşıdı.



Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,7 ve gelecek yıl için yüzde 3 olarak belirlendi. IMF'nin ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2023'te yüzde 3,3'er büyümesi öngörülüyordu.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.



Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, IMF toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.



Analistler, yarın Fed'in açıklanacak Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.



Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, Almanya'da ÜFE, Avro Bölgesi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.



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