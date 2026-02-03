Borsa kendini toparlıyor. Bist 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 endeksi ocak ayında yatırımcısına büyük kar sağladı. Ancak Şubat ayının ilk piyasa açılışında düşüş grafiği izlendi.

Bir önceki günü 13 bin 621 puanla günü tamamlamıştı. Yeni güne yüzde 0,76oranında yükseliş değişim oranıyla 13 bin 725 puanla başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul yeni yılın ilk işlem günü 2 Ocak'ta 11 bin 296 puandan açılış yapılmıştı. Geçen 29 gün boyunca yüzde 21 artış göstererek yatırımcısına kazandırdı. Yatırımcı bu yükseliş ivmesiyle beraber Borsa İstanbul 100 endeksine yoğun ilgi göstermişti.

Bugün açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)'nin de etkisi olması bekleniyor.

Dolar 43,49 liradan, Euro 51,42 liradan işlem görüyor.