Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 30,14 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



Spor endeksi, geçen ay yüzde 23,94 değer kazandı. Endeks, 4.079,99 puan ile ağustos ayında tarihi zirveyi gördü. Yapılan sponsorluk anlaşmaları ve etkili transferler, Avrupa kupalarında alınan başarılı sonuçlar, spor şirketlerinin hisse performansını yukarı taşıdı.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANDIRDI



Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 30,14 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisse fiyatı da 9,58 lira ile tavan oldu.



Süper Lig'de geçen sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, "ideal 11"ini çok büyük oranda korurken, önemli futbolcuları transfer etti. Galatasaray, Icardi'nin bonservisini alırken Zaha, Bakambu, Angelino, Tete, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu ve Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.



Sarı kırmızılı ekip ayrıca, araç kiralama şirketi SIXT ile yeni forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Kulüp, 2019-2020 sezonundan bu yana ana sponsorlarından olan SIXT ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşma gereği kulüp, ilk sezon için KDV hariç 195 milyon lira kazanacak. Her yıl enflasyona göre artış yapılacak anlaşmada ayrıca, sportif başarıya dayalı prim ödemeleri de olacak.



Avrupa kupalarında da başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç'in Molde ekibini 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, gruplara kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 17. kez mücadele edecek Galatasaray, elde ettiği başarıyla 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.



Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.



Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

