Borsa manipülasyonunda yeni ayrıntılar: Başkent Doğalgaz için hedef fiyat verdiler

Borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda aralarında ünlü borsacı Hasan Meşe’nin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.



Sabah'ın haberine göre gözaltına alınan şüpheliler, 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerinde manipülatif işlemler gerçekleştirdi.



İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin, Zonguldak, Konya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

BİLGİ BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI



Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere, sermaye piyasası kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltildi. Ayrıca aralarında para ve görüşme trafiği tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonuna el konuldu.



20 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Aralık 2024 tarihli haftalık bülteninde 20 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Suç duyurusunda bulunulan kişilerin isimleri şu şekilde: Hasan Meşe, Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Ramazan Uslu, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Selman Çakmak, Mehmet Ünal Çevik, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Alaaddin Sevinç, Musa Şimşek, Kurtuluş Doğanay



SPK, söz konusu isimler hakkında 2 yıl işlem yasağı getirildiğini duyurmuştu.



HEDEF FİYAT VERDİLER



11 Haziran 2021'de halka açılan BASGZ hissesinin SPK'nın dikkat çektiği 27 Temmuz 2021 tarihinde 15,17 lira değerinde olduğu, 2 Kasım'da zirve yaparak 38,66 liraya ulaştığı ardından sert bir düşüş yaşayarak 11,39 liraya gerilediği belirlendi.



Sosyal medyadan hedef fiyat veren şüphelilerin, yatırımcıların alım kararlarını etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.