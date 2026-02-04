Borsa operasyonu. İki hissede dolandırıcılık, 22 kişiye gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Endüstri ve Jantsa hisselerine yönelik “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği tespit edilmiştir.



Bu kapsamda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheli şahsa yönelik olarak; İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya illerinde 04.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir." denildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılık “Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri yapılmış, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırma devam etmekte olup; Şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştır. Soruşturma; sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.” açıklamasında bulundu.



EGE ENDÜSTRİ HİSSESİNDE NE OLDU?

Ege Endüstri hissesi 2022 yılı Eylül ayında 2 bin 200 lira seviyelerinde durağan seyir izlerken 2024 yılı Mayıs ayında 18 bin 203 lira seviyesine kadar hızla yükseldi. Yüzde 728 oranında değerlenen hisse 2024 Mayıs ayından bu yana sürekli düşüş trendine girdi ve dünkü kapanışta 7 bin 392 liraya geriledi. Böylece yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte yatırımcısı yüzde 60 oranında kaybetmiş oldu.

JANTSA HİSSESİNDE 2024 YILI KIRILIM GERÇEKLEŞTİ

Jantsa hissesi 2024 yılının Şubat ayında yükselişe geçti. Hisse Şubat 2024'te 17 lira seviyelerinden Mart 2024'ün sonuna kadar 43,90 liraya yükseldi. Kısa sürede yüzde 158 oranında yükseliş görüldükten sonra hissede sert satış süreci başladı ve dünkü kapanış 19,46 liradan gerçekleşti. Böylece zirveden alan yatırımcılar yüzde 56 oranında kayba uğradı.